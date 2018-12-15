РИАМО - 15 дек. В субботу на центральных улицах столицы изменились правила парковки, автомобилистам начали раздавать листовки с информацией об изменениях, сообщается на сайте московского паркинга.

«Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» начали раздавать памятки об изменениях, чтобы помочь водителям разобраться в нововведениях. Кроме того, вся информация, касающаяся новых правил и тарифов, размещена на сайте московского паркинга в специальном разделе. Просим водителей ознакомиться с ней и быть внимательными при парковке», — говорится в сообщении.

С субботы на нескольких улицах столицы поменялись правила оплаты парковки в дневное время. В то же время нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников.

Изменения коснулись наиболее загруженных улиц, где поменялись тарифы. В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца.

На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф — 380 рублей в час в дневное время. Это парковки возле «Москва-Сити», а также в центральной части города – в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов и других. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. В государственные праздники на всех уличных парковках Москвы оплачивать парковку по-прежнему не требуется.

Так как почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение 15 бесплатных минут, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять 5 минут.

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