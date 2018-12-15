РИАМО - 15 дек. Уголовное дело возбудили в Москве по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, на улице Лесной мужчина напал на полицейского с ножом, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по столице по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«По данным следствия, поздно вечером 14 декабря 2018 года мужчина, находясь возле жилого дома, расположенного на улице Лесной в Москве, совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - полицейского ОР ППСП ОМВД России по Тверскому району, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», - сказала Иванова.

По ее словам, в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Благодаря форменному обмундированию, сотрудник не пострадал и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится комплекс следственных действий. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», - заключила Иванова.