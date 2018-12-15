РИАМО - 15 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в субботу утром отменили и задержали 44 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 15 рейсов отменили, девять задержали. В «Шереметьеве» задержали 15 рейсов, а во «Внукове» задержали четыре рейса.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен нет, задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.