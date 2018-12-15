РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Лаговский Подольска отремонтировали пять дорог в течение 2018 года, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2018 году на территории микрорайона Лаговский отремонтированы пять муниципальных дорог, в том числе в поселке Молодежный, деревнях Коледино от дома №54; Романцево; Лаговское на улице Воздвиженка; Бережки», - говорится в сообщении.

Также построили тротуар в деревне Большое Толбино.