РИАМО - 15 дек. В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одного из московских хлебозаводов, долг перед которыми составил более 10 миллионов рублей, гендиректор объявлен в розыск, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Черкизово». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности)», - сказала Иванова.

По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Черкизово» в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности перед не менее чем 100 сотрудниками организации составила свыше 10 миллионов рублей.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления. В офисе компании и по месту жительства генерального директора, бухгалтера компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В связи с тем, что генеральный директор скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Проводятся допросы сотрудников организации», - подчеркнула Иванова.

В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения, причиненного потерпевшим вреда. Расследование уголовного дела продолжается, заключила сотрудник пресс-службы.