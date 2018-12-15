РИАМО - 15 дек. В субботу на дорогах Подмосковья ожидается гололедица, водителям порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В субботу синоптики прогнозируют температуру от минус 5 до минус 9 градусов мороза. Самым холодным днем обещает быть воскресенье. В этот день столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов.

«В связи с понижением температуры на дорогах возможна гололедица. Минтранс региона призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, в том числе дистанцию и скоростной режим», - говорится в сообщении.