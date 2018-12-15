РИАМО - 15 дек. Пожар произошел по всей площади частного дома в деревне Рассудово в новой Москве, возгорание потушили примерно за час, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«14 декабря 2018 года в 18:57 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Школьная, дом 4, деревня Рассудово (ТАО, Новофедоровское). По прибытии обнаружено загорание частного дома по всей площади», - говорится в сообщении.

Локализовано горение в 19:19. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В 20:14 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.