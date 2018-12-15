РИАМО - 15 дек. На пересечении улиц 28 Июня и Индустриальная в подмосковном Ногинске произошла дорожная авария, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«14 декабря в 20:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Ногинск, пересечение улицы 28 Июня и улицы Индустриальная. В результате ДТП движение не перекрывалось, розлива топлива нет. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий дорожной аварии принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.