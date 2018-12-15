РИАМО - 15 дек. Поезд сбил женщину на Ярославском направлении Московской железной дороги, инцидент произошел на перегоне «Бахчиванджи» - «Циолковская» в Подмосковье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на перегоне «Бахчиванджи» - «Циолковская» Ярославского направления электропоездом сообщением Москва - Монино смертельно травмирована женщина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.