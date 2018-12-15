РИАМО - 15 дек. В субботу почетный гражданин Московской области, супруга первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина отмечает свой день рождения.

Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге, окончила Оренбургское медицинское училище Южно-Уральской железной дороги министерства путей сообщения по специальности «фельдшер-лаборант» в 1958 году.

Трудовую деятельность начала медсестрой в 1960 году, а затем была лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления центра управления полетами в Звездном городке, в котором проработала более тридцати лет.

После трагической гибели мужа Гагарина способствовала созданию уникального музея имени Юрия Гагарина, который является одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики.

В 1976 году она передала в музей парадный китель, все награды и личные документы своего супруга, специальные выпуски номеров газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец» от 12-13 апреля 1961 года, а также подарки семье Гагариных. Все это позволило детально воссоздать обстановку жизни и работы первого в мире космонавта.

Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга.

Гагарина награждена орденом Ленина, знаком отличия губернатора Московской области «Благодарю».

Постановлением губернатора Московской области от 27 сентября 2017 года №422-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».