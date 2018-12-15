РИАМО - 15 дек. На территории Московской области в текущем году были отреставрированы пять храмов, также ремонт идет еще в 47 церквях, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В этом году мы отреставрировали пять подмосковных храмов. Все работы идут при поддержке фонда по восстановлению порушенных святынь и владыки Ювеналия. Это непростой, но очень важный труд. Сейчас ремонт идет еще в 47 подмосковных церквях. Наша задача сделать так, чтобы приходы наполнились людьми», - написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

В этом году в Подмосковье освятили четыре отреставрированных православных храма. Также в настоящее время 15 проектов по восстановлении 15 храмов находятся на согласовании в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Всего за пять лет благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь планирует восстановить 25 храмов на территории Подмосковья.