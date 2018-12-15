РИАМО - 15 дек. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода со слабым снегом, температура может опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде слабый снег пройдет лишь местами. Температура днем в столице - от минус 7 до минус 5, по области - от минус 10 до минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха высокая, около 80-85%. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба.

Повышенный фон атмосферного давления станет негативным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей. Люди, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Возможно появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей. Температурный фон приблизится к норме.

Погода облачная и сырая с небольшим снегом обусловливает повышенную влажность воздуха. Поэтому возможно обострение различных хронических бронхо-легочных недугов. Специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы не допустить острых симптомов проявления хронических заболеваний.