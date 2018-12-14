РИАМО - 14 дек. Жители аварийного дома №89 на Вишняковском шоссе в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи почти полгода живут без туалета, людям приходится пользоваться ведрами и выливать отходы на улицу, также в доме нет воды, проблему смогут решить только весной 2019 года, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник участка управляющей компании «Град-Сервис» Наталья Чекрыжова.

Дом на восемь квартир был построен в 30-е годы как временное жилье, поэтому здесь никогда не было ни канализации, ни водопровода. Несколько месяцев назад от ветхости рухнул и уличный туалет. Теперь жильцы дома вынуждены пользоваться специальными ведрами, а отходы выливать на улицу. Заложниками коммунальной проблемы оказались и жители соседних домов. Обращения к коммунальщикам с просьбой вычистить выгребную яму и поставить новый туалет ничего не дали.

«Данная земля принадлежит муниципалитету, поэтому городские власти должны выделить место для туалета. В любом случае придется ждать весны, так как погодные условия не позволяют сейчас, в зимнее время, установить новый туалет, который должен располагаться на придомовой территории. Поэтому УК «Град-Сервис» было принято решение временно установить емкость более 4 кубометров для слива отходов. Совсем недавно мы огородили это место, сделав деревянный настил со ступеньками», – сказала Чекрыжова.

Она добавила, что это пусть и временное, но выход из сложившейся ситуации.

«Надеемся, что весной 2019 года администрация Балашихи определит место для туалета, и мы совместными усилиями найдем выход из этой ситуации, чтобы создать людям элементарные удобства. А мы, как УК, после принятого решения установим новый туалет», – пояснила Чекрыжова.