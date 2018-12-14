РИАМО - 14 дек. В столичном «Аптекарском огороде» вечером 30 декабря пройдет новогодний интерактивный тропический спектакль-бал «Летучая мышь» со звездами оперы, упоительными мелодиями и австро-венгерскими ритмами творения Иоганна Штрауса, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Спектакль пройдет на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима».

«Зрители приглашаются на роскошный бал Орловского в качестве участников театрализованного действа посреди пальм, магнолий и ароматных азалий. Оперные звезды Большого театра, театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и театра Геликон-опера вовлекут гостей в атмосферу счастья и веселья, а сказочно красивая музыка Штрауса, пронизанная стихией вальса, и шампанское сделают этот вечер самым радостным событием в уходящем 2018 году», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на спектакле нет разделения на сцену и зал, как и нет границы между актером и зрителем. Чардаш Розалинды, куплеты Адели, тосты Орловского будут исполнены артистами не со сцены, а прямо в джунглях.

Также для гостей будет обязателен дресс-код: для дам – коктейльные и вечерние платья, для господ – пиджак, галстук, бабочка или шейный платок. Начало мероприятия – в 20:00.