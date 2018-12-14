РИАМО - 14 дек. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика (ЗОС) и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилые корпуса 1, 4, 5, 6, 10, 11, которые строятся в квартале Свистуха в Химках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Рафинад-Сити». Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Миниполис Рафинад». Дома рассчитаны на 914 квартир, жилой площадью 44 061 квадратный метр», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, имея на руках заключение о соответствии, застройщик может зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.

«В Московской области функцию по выдаче ЗОС осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее», – напоминается в материале.

ЗОС ведомство выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.