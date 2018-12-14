РИАМО - 14 дек. «Мострансавто» проведет новогоднюю акцию «Поздравление от пассажира!», всем желающим представится возможность записать аудиопоздравление и услышать его в автобусах своего города или населенного пункта, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Новый Год – по-настоящему общий праздник, важный для каждого. Нашими автобусами ежедневно пользуются в среднем 1,5 миллиона человек. Мы решили, что будет правильным дать пассажирам возможность услышать друг друга, поздравить с наступающими праздниками, пожелать всего наилучшего в будущем году», – говорится в сообщении.

Принять участие в акции может любой желающий. До 21 декабря нужно присылать свои поздравления на электронную почту pressamta@mail.ru.

«Условия акции простые: голос должен быть четким, длительность поздравления не более 30 секунд, вначале пассажиру, необходимо представиться и рассказать из какого он города», – уточняется в материале.

Помимо этого, совместно с пассажирами в акции примут участие директора филиалов «Мострансавто», ведь именно они ежедневно следят за выпуском более 4 тысяч автобусов на маршруты Подмосковья.