РИАМО - 14 дек. В вечерний час пик на дорогах Москвы наблюдаются пробки, в связи с этим Центр организации дорожного движения правительства столицы просит водителей отказаться от использования личного автотранспорта, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Движение в городе оценивается в 8-9 баллов. Особенно тяжело в центре, где машин сегодня больше, чем обычно (подготовка к Новому году). На съездах с кольцевых скапливается транспорт», – говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, ситуация нормализуется ближе к 21:00.

«Поездки на личных авто лучше отложить до этого времени», – добавляется в материале.