РИАМО - 14 дек. В большом выставочном зале музейно-выставочного комплекса «Дмитровский Кремль» прошло торжественное гашение первого дня марки, посвященной музею-заповеднику «Дмитровский кремль», говорится в сообщении пресс-службы столичного филиала ФГУП «Почта России».

В мероприятии приняли участие начальник управления по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского округа Александр Аксенчик, Благочинный округа протоиерей Афанасий Чорногуз, гендиректор МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»» Виктория Феногенова и начальник Дмитровского почтамта «Почты России» Дмитрий Дмитриев.

«На почтовой марке изображен собор Успения Пресвятой Богородицы, храм праведной Елисаветы и Никольские ворота музея-заповедника «Дмитровский кремль». Номинал марки 40 рублей, размер 65×32,5 миллиметров. Тираж – 160 тысяч экземпляров», – говорится в сообщении.

Дмитровский кремль – частично сохранившаяся древнерусская крепость, резиденция удельных князей Дмитрова. Основан как порубежная крепость ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким в XII веке. В структуре музея-заповедника находятся 12 зданий. Шесть из них – памятники федерального значения, расположенные на территории Дмитровского кремля.

Как отмечается в материале, в ближайшее время марки с изображением музея-заповедника поступят в продажу в отделения «Почты России» по всей стране.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении «Почты России» 101000 на Мясницкой улице, 26, в Москве и в Дмитрове.

«Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров», – подчеркивается в материале.