РИАМО - 14 дек. «Мосгортур» совместно с департаментом культуры Москвы организуют бесплатные новогодние смены для 841 ребенка-сироты, в загородных лагерях они встретят Новый год и Рождество, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Мосгортур».

Первые группы детей отправятся на отдых 27 декабря.

«Для отдыха детей-сирот была адаптирована программа полезного отдыха «Мосгортура» «Хроники героев». Она основана на цикле книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Модули и мероприятия программы направлены на командообразование, социализацию и развитие чувства ответственности. Программа адаптирована под все виды нозологии», — сказала заместитель генерального директора предприятия Инна Голубева.

Помимо этого, в программе запланировано празднование Нового года. Детей поздравит Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат им подарки.

Также в загородных лагерях с детьми будут работать 240 специалистов – это опытные вожатые «Мосгортура», педагоги и воспитатели из учреждений департамента труда и социальной защиты населения.

Дети будут отдыхать в девяти лагерях и на базах отдыха, которые расположены в Московской области, Средней полосе России, Крыму и Белоруссии. Каникулы продлятся до 10 января.