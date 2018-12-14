РИАМО – 14 дек. Трем жилым корпусам №№1, 5 и 6 в жилом комплексе «Новое Медведково» в подмосковных Мытищах выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Жилой комплекс возводится в микрорайоне 17А. Застройщиком выступает ООО «Осенний квартал».

«Общая площадь 18-этажных домов составляет 38 881 квадратный метр. Новостройки рассчитаны на 507 квартир. Часть нежилых помещений 1-2 этажей предназначена для коммерческих целей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей территории разместили детскую игровую площадку, обустроили тротуары, парковочные места, выполнили озеленение. Помимо этого, в плане благоустройства учтены требования доступности для инвалидов.