РИАМО - 14 дек. В подмосковном Чехове состоялось торжественное открытие Х международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В юбилейном мероприятии принимают участие команды из России, Испании, Эстонии, Белоруссии и Казахстана, выступающие в четырех дисциплинах: «группа», «дуэт», «соло», «комбинированная программа». Участницы соревнования – девочки 2006 года рождения и младше», – говорится в сообщении.

В церемонии принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Идейным вдохновителем «Русской матрешки» стала трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

«За 10 лет турнир по синхронному плаванию в Чехове сильно изменился. Если в начале это был межрегиональный турнир, то сейчас «Русская матрешка» – это международные соревнования, которые все с нетерпением ждут. Сюда приезжают зарубежные сборные и представители наших регионов. Всего свыше 400 участниц, которые будут бороться за победу в четырех дисциплинах. Это смотр ближайшего резерва для сборной страны. С каждым годом качество программ усложняется, потому что победить здесь престижно», – отметил Терюшков.