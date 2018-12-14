РИАМО - 14 дек. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило требование о возмещении ущерба в 1,2 миллиона рублей в адрес компании «Прометей Сити», которое эксплуатирует гостиничный комплекс Les Art Resort в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно постановлению Минэкологии, общество признано виновным в загрязнении водного объекта.

«В ходе административного расследования, проведенного в сентябре, было установлено, что ООО в течение длительного времени сбрасывало неочищенные канализационные и хозяйственно-бытовые воды в ручей Турица, который является притоком реки Тарусы. Лабораторный анализ стоков выявил превышение предельно допустимых концентраций 8 загрязняющих веществ, в том числе соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ», – говорится в сообщении.

В связи с этим, компания была оштрафована на 90 тысяч рублей. Кроме того, в ходе расследования специалисты рассчитали ущерб, нанесенный водным объектам, который составил более 1,2 миллиона рублей.

«Если нарушитель не возместит его добровольно в течение 30 дней, сумма будет взыскана в судебном порядке», – заключается в пресс-релизе.