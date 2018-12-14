РИАМО - 14 дек. Власти Подмосковья в 2018 году погасили долги перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам на сумму около 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«По итогам 11 месяцев выявлено более 2 тысяч нарушений, для устранения которых внесено порядка 600 представлений, виновные лица понесли дисциплинарную ответственность. <…> В результате принятых мер погашена задолженность перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере около 3 миллиардов рублей», – заявил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Евгений Титов.

В 2015-2018 годах их число внеплановых проверок сократилось в два раза: с 3600 до 1800, что объясняется принципиальной позицией прокуроров при их рассмотрении: если ранее отклонялось каждое второе такое заявление, то сегодня органы контроля стали более взвешенно подходить к подготовке материалов, в связи с чем процент отказов сократился до 40%.

При рассмотрении заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок прокуратурой области в обязательном порядке учитываются результаты ранее проведенных проверок, проверяется полнота и достоверность представленных документов, отмечается в материале.

Прокуратура области наладила конструктивное взаимодействие с органами контроля, практикует проведение тематических обучающих семинаров, в том числе в Ростехнадзоре, министерстве имущественных отношений Московской области и других.

Пристальное внимание прокуроров уделяется вопросам надлежащего исполнения обязательств по инвестиционным соглашениям самими инвесторами. К примеру, из 500 инвестиционных соглашений, заключенных по линии Минстройкомплекса области, на строительство различных объектов жилого и нежилого назначения, инвесторами не исполнено в полном объеме более 200.

Несмотря на то, что всеми инвестиционными контрактами предусмотрено право органов местного самоуправления требовать при нарушении сроков увеличения размера своей имущественной доли, данные меры ответственности к инвесторам-застройщикам не применялись.