РИАМО – 14 дек. В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10 и 20 километров в час – поручения проработки этих поправок уже поступили в соответствующие ведомства, однако по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, указанные превышения не сказывается на аварийности.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников высказался в пользу идеи вернуть штрафы за любое превышение скорости и убрать допустимую вилку в 20 километров в час. Он назвал «неправильной» практику, когда водители ориентируются на скоростной режим исходя из данного порога.

«Я абсолютно уверен, и статистика это подтверждает, что превышение на 20 километров в час на аварийности и смертности на дорогах особо не сказываются. Здесь есть другие факторы роста аварийности. Например, плохое техническое состояние автомобиля или разрушенная система техосмотра. А смертность вообще зависит, прежде всего, от пьяных водителей, неубранных дорог, плохой разметки и так далее», – сказал Шапарин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как подсчитали эксперты, возвращение штрафа только в столице может принести порядка 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно.