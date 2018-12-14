РИАМО - 14 дек. Причал «Киевский вокзал» в столице планируют в полном объеме отремонтировать в апреле 2019 года до начала навигации, внешний вид строения улучшат, восстановят техническую надежность, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Гормост».

В ноябре на объекте приступили к ремонтным работам схода причала.

«Основным видом работ, предусмотренных ремонтом, является переборка гранитной облицовки и замена деревянных конструкций. Ремонт гранитной облицовки выполняется с целью установки ее в проектное положение, восстановления крепления и защитного слоя», – говорится в сообщении.

Деревянные элементы причала заменят. Они постоянно находятся в зоне повышенной влажности, это со временем снижает их несущую способность, надежность и прочность. Внешний вид сооружения улучшат, повысится комфорт и удобство его использования, также восстановят техническую надежность объекта.

Работы планируют завершить в апреле 2019 года до начала навигации.

Причал расположен между Бородинским мостом и пешеходным мостом Богдана Хмельницкого. Он входит в состав Бережковской набережной, расположенной на правом берегу Москвы-реки, рядом с Площадью Европы.

Построен и введен в эксплуатацию в 1937 году. Представляет из себя гранитный спуск к воде с двумя смотровыми площадками. С годами был достроен шестиметровый металлический каркас и застелен дощатым покрытием.