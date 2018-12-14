РИАМО - 14 дек. В следующем году в столичном районе Южное Бутово откроют блок начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест и с возможностью трансформирования, здание будет относиться к гимназии №1786, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Комбинированный БНК (блок начальных классов – ред.) с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии №1786 откроется в следующем году (в 2019 году - ред.) в районе Южное Бутово. В настоящее время на объекте завершается возведение конструктива здания, идут отделочные и фасадные работы, переустройство инженерных коммуникаций», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания – порядка 6 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместится блок помещений БНК: обеденный зал, блок медицинских помещений, кабинеты психолога и логопеда, и блок помещений дошкольного отделения.

На втором этаже будут расположены учебные классы, игровая и спальные помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы. На третьем этаже оборудуют учебные классы, специализированный кабинет труда и изобразительного искусства, кабинеты дополнительного образования, библиотеку с зоной читательских мест, компьютерный класс и учительскую.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Здесь установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе идет строительство не просто стандартных зданий школ, а настоящих учебных трансформеров с возможностью быстрого переоборудования из школы в детсад и наоборот. <…> Такие здания можно использовать и как блок начальных классов, и как дошкольное отделение. На переделку здания из одного варианта в другой ориентировочно тратится около 50 тысяч рублей, что составляет менее 0,1 % от общей стоимости здания», – уточнил Бочкарев.