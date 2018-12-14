РИАМО - 14 дек. Аналитическое агентство «ТурСтат» определило лучшие новогодние события зимних выходных, в пятерку вошел столичный фестиваль «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Самые интересные события для жителей столицы и туристов в ближайшие выходные пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Рыбинске Ярославской области, Масловке Липецкой области и Кинешемском районе Ивановской области.

«Открытие новогоднего уличного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве, хоккейный матч сборных России и Финляндии на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге, новогодний фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске Ярославской области, Фестиваль валенка в Ивановской область и праздник охоты «Отъезжее Поле» в Липецкой области входят в топ-5 событий начала зимы у туристов», – говорится в сообщении.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве в пятницу. В программе фестиваля на 78 праздничных площадках – спектакли в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, уличные театры на Тверской площади, механические театры на Пушкинской площади, лазертаг на Манежной площади. Также в программе «Сказочный квест» по всей Москве и другие новогодние мероприятия.

Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили свыше 14 миллионов жителей и гостей столицы России.