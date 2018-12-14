РИАМО - 14 дек. Подмосковные росгвардейцы задержали за незаконную охоту двух мужчин, которые выстрелили в лося в лесополосе в Можайском городском округе Подмосковья, также они угрожали местному егерю, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в районе деревни Кукарино неизвестные граждане застрелили в лесополосе лося и, угрожая прибывшему на звук выстрела егерю, скрылись», – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили прибывшим сотрудникам Росгвардии и полиции описание и приметы злоумышленников. Впоследствии при обследовании прилегающего лесного массива росгвардейцы заметили двух бегущих мужчин, подходящих под описание. Их догнали и задержали, ими оказались местные жители.

«Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. У одного из них были обнаружены и изъяты охотничье ружье, патроны к нему, нож и топор», – уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.