РИАМО - 14 дек. В МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Москве состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения Московской области, на заседании обсудили вопросы работы системы здравоохранения региона, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, главные врачи госучреждений здравоохранения области, представители общественных медицинских организаций.

«Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Мисюкевич рассказала собравшимся об основных вопросах тарифной политики в системе обязательного медицинского страхования Подмосковья на 2019 год, а начальник планово-экономического управления министерства Константин Падалица выступил с докладом о согласовании финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения Московской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание было уделено новому проекту министерства «Добрая поликлиника».

«Сейчас идет реализация проекта в населенных пунктах, которые вошли в пилотную группу — в Видном, Балашихе, Красногорске, Талдоме, Луховицах, Раменском, Дубне. В первом полугодии 2019 года к ним добавятся медучреждения еще в 20 муниципалитетах, а до конца следующего года «Добрая поликлиника» будет реализована по всей области», — сказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова.

Проект подразумевает модернизацию системы работы поликлиник Подмосковья. В учреждениях создается служба выездной неотложной помощи, которая будет обслуживать вызовы пациентов на дом. В свою очередь участковые врачи перестанут выезжать к пациентам на дом, что позволит им освободить время для работы в медучреждениях.

«Реализация проекта позволит сократить время ожидания приема участкового терапевта до 24 часов, а узких специалистов — до 10 дней. Это очень важная часть нашей работы — оперативный доступ пациентов к необходимым специалистам», — добавил Матвеев.

По его словам, изменения произойдут и в работе среднего медицинского персонала. В поликлиниках будут организованы специальные посты медсестер, благодаря которым врачи освободятся от излишней бумажной волокиты.

«Все вопросы, которые мы сегодня обсудили, имеют большое значение для всей нашей системы. И вопросы тарифной политики, и правильно выстроенная финансово-хозяйственная деятельность учреждений, и изменения в работе первичного звена имеют одну главную цель — улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи населению области», — заключил Матвеев.