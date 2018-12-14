РИАМО - 14 дек. Следователи в Москве предъявили обвинение в мошенничестве четырем гражданам, ранее задержанным по подозрению в хищении свыше 730 миллионов рублей одной из общественных организаций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее оперативники пресекли незаконную деятельность участников организованной группы, которая похитила денежные средства общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации.

«Судом по ходатайству следователя в отношении бывшего руководителя общества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных задержанных – в виде домашнего ареста. Впоследствии была задержана еще одна предполагаемая участница противоправной деятельности – бывший заместитель начальника департамента по распределению гонораров», – отмечается в материале.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время всем четверым фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления.