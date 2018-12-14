РИАМО - 14 дек. Четырнадцатиэтажный бизнес-центр «Академик» площадью порядка 47 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой на проспекте Вернадского, 41 завершат в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Бизнес-центр «Академик», где на фасаде изображен портрет ученого Владимира Вернадского, будет достроен во втором квартале 2019 года. На сегодняшний день завершены монолитные работы», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Автором концепции и генпроектировщиком объекта является UNK project под руководством Юлия Борисова. Основная четырнадцатиэтажная часть комплекса имеет форму линзы, которая нивелирует его толщину. В архитектуре объекта сделан акцент на приемах, характерных для его градостроительного окружения – монументальность и функционализм с интеграцией современных архитектурных приемов с отсылкой к истории самого района.

Портрет великого ученого возникает на фасаде за счет различного сечения ламелей из алюминия. Технологическая особенность состоит в применении декоративного элемента, который крепится в фасадную систему, и является его частью. Здание строится в соответствии со стандартами LEED.

«Применение ламелей – распространенный прием в архитектуре, и вертикальные фасадные элементы характерны для застройки района Проспект Вернадского, которая формировалась в 1960-1980 годах прошлого века. В данном случае архитекторы добились интересного визуального эффекта при использовании типовой фасадной системы. Лучше всего портрет ученого Владимира Вернадского будет просматриваться автомобилистами и пешеходами с противоположной стороны проспекта», – уточнил Кузнецов.

Функции первого этажа открыты и интегрированы в городскую среду – здесь расположены небольшие магазины, кафе с технически и складскими помещениями. Транспортное решение предусматривает разделение подъездных путей к разным уровням закрытой стоянки, тем самым снижая трафик в час пик.