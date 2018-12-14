РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В микрорайоне Лаговский в Подольске будут работать четыре бесплатных катка, сообщается в группе «Территориальный отдел» Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский в зимний период можно будет покататься на коньках и поиграть в хоккей в поселке МИС возле спортивного комплекса «Ирида», поселке Радиоцентра «Романцево» возле спортивного комплекса «Лидер», селе Сынково возле Сынковской школы, поселке Молодежный недалеко от дома №14», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по расчистке и заливке катков. Период коньков наступит совсем скоро. Жителей горокруга ждут на подготовленных площадках.