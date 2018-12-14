РИАМО - 14 дек. Главное управление ЗАГС Московской области 18 декабря проводит торжественное мероприятие, посвященное Дню работников органов ЗАГС Российской Федерации, мероприятие пройдет в Доме ученых ЦАГИ в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС региона.

«На праздник приглашены представители министерства юстиции Российской Федерации, руководители центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, работники территориальных структурных подразделений Главного управления», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в Доме ученых ЦАГИ в Жуковском по улице Жуковского, дом 7. Начало в 14:00.