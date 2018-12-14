РИАМО - 14 дек. Врачи Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева в Москве изобрели уникальную методику восстановления психического здоровья – нейрофитнес, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Мы заметили, что даже кратковременные занятия нейрофитнесом улучшают и положительно влияют на эмоциональное состояние пациента. Регулярные тренинги помогают значительно улучшить состояние памяти и мыслительные способности. В основе психолого-психотерапевтического тренинга используются достижения отечественной нейропсихологии и современной зарубежной нейробиологии», – сказала автор методики, врач-психотерапевт психоневрологического центра имени Соловьева Алла Александрович.

По ее словам, метод уже запатентовали.

«Будем активно делиться опытом с коллегами как в России, так и за рубежом. Наша цель – сделать разработку доступной для пациентов», – подчеркнула Александрович.

Нейрофитнес – это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предназначенный для восстановления и улучшения памяти, креативного мышления и эмоционального интеллекта, изменившихся в результате хронического соматического или психического заболевания, возраста или длительного приема лекарственных препаратов.

Разработка помогает предотвращать появление деменции и бороться с ней на ранних стадиях, а также эффективна при борьбе с депрессией.

«Развитие невротических расстройств можно предупредить. В ряде случаев своевременная доверительная консультация с психологом или психотерапевтом может помочь человеку перестроить что-то в своем жизненном укладе, изменить отношение к проблемным жизненным моментам, выработать адекватные стратегии совладания», - добавил заместитель директора психоневрологического центра имени Соловьева Ренат Акжигитов.

Он также отметил, что в сложных случаях может потребоваться назначение лекарств и проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий, но на этапе предболезни многое можно исправить и меньшими усилиями.

Тренинги включают в себя комплекс упражнений на выполнение несимметричных движений разной степени сложности и интенсивности, ритмику и ритмопластику, работу с мелкой моторикой рук, мышцами лица и речевым аппаратом. В рамках занятий пациентов обучают техникам запоминания большого объема информации, а также для всех участников организовывают лекции о строении нервной системы, нейропсихологии памяти, сне, питании, работе и отдыхе.

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