РИАМО – 14 дек. Депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона об автономной деятельности российского сегмента интернета в ситуации, если его отключат от «глобальной паутины», пишет газета «Известия».

Соответствующий документ был в пятницу в электронной базе данных парламента.

«В пояснительной записке к нему говорится, что его подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», где декларирован принцип «сохранения мира силой», а Россия и другие страны «впрямую и бездоказательно» обвиняются в хакерских атаках», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, авторами данной идеи выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения. Уточняется, что для его реализации выделения средств из федерального бюджета не требуется», – пишет издание.

В ноябре появилась информация о том, что экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России. Таким образом, объем рынка электронной коммерции составляет 2 триллиона рублей, объем рынка цифрового контента – 75 миллиардов рублей. В свою очередь, рынок маркетинга и рекламы составляет 250 миллиардов рублей, а объем рынка инфраструктуры и связи порядка 1,8 триллиона рублей.

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