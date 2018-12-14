РИАМО - 14 дек. Вечером в пятницу на столичных дорогах образовались многокилометровые пробки, общая загруженность движения оценивается в девять баллов из десяти, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоит внутренняя сторона МКАД на севере, северо-западе, востоке, юге и юго-востоке. Сильно загружены Садовое и Третье транспортное кольцо. На некоторых участках скорость движения транспортного потока достигла 3-5 километров в час.

В центре столицы затруднения отмечаются на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Серебрянической, Кадашевской, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Новой и Старой площадях, Большой Якиманке, Неглинной, Большой Лубянке, Тверской, Новом Арбате и других улицах.

Движение сильно загружено на шоссе Энтузиастов, Дмитровском, Ленинградском, Каширском шоссе в сторону области, Можайском шоссе в сторону центра.

По прогнозу сервиса, к 19:00 ситуация на дорогах Москвы будет оцениваться в восемь баллов. К 20:00 прогнозируется шесть баллов из десяти.