РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. В подмосковной Балашихе 17 декабря пройдет матч омского хоккейного клуба «Авангард» с командой «Йокерит» из Финляндии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Матч пройдет в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ляпкина.
«Семнадцатого декабря после небольшой паузы мы открываем новую домашнюю серию матчей против финского «Йокерита». Также нас ждут непростые противостояния с череповецкой «Северсталью» и ярославским «Локомотивом», а в завершение – битва с одним из самых наших давних соперников, новосибирской «Сибирью», – сказал главный тренер омской команды Боб Хартли.
Он добавил, что ХК «Авангард» готовит новогодние сюрпризы на эту домашнюю серию и ждет жителей городского округа на трибунах «Арены «Балашиха».
Билеты на этот матч доступны в кассах Ледового дворца «Арена «Балашиха» и на сайте: http://www.hawk.ru по цене от 100 до 1 тысячи рублей.
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