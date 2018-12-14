РИАМО - 14 дек. В Москве количество пожаров снизилось на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщил в пятницу заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Сергей Смыгалин.

«За 2015 год количество пожаров составило более 5,5 тысяч, в 2016 году данная цифра составила чуть более 5 тысяч пожаров, в текущем году к рубежу подходим с улучшенными показателями, можно с уверенностью констатировать, что в 2018 году количество пожаров сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%», - сказал Смыгалин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что наибольшее количество пожаров происходит в зимнее время – это в декабре и январе, чаще всего в воскресенье, а по времени суток с 19:00 до 20:00. Самая частая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем.

«Также нами проводится огромная работа, мы совершаем специальные информационные рейды в населенные пункты ТиНАО, также в жилой сектор старой Москвы. Если обратить внимание, то в подъездах есть специальная информация на противопожарную тематику. Мы в очередной раз обращаемся к жителям города - сейчас у нас наиболее пожароопасные периоды года - обратить внимание на правила пожарной безопасности», - добавил Смыгалин.