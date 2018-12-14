РИАМО - 14 дек. Еще один гипермаркет «Лента» в пятницу открыл свои двери для посетителей в подмосковном Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Торговая площадь магазина составила 4,5 тысячи квадратных метров. Для удобства покупателей в торговом зале установлено 20 кассовых аппаратов, включая четыре кассы самообслуживания. Магазин будет работать ежедневно без выходных с 08:00 до 23:00.

«Московская область может похвастаться широким выбором магазинов: гипермаркеты, магазины шаговой доступности, магазины с фермерской продукцией и другие – всего более 50 тысяч торговых объектов. Открытие нового гипермаркета несет за собой массу преимуществ. Одним из главных достоинств является шаговая доступность, то есть жители близлежащих районов смогут приобрести товары первой необходимости в едином месте», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, новые торговые объекты в Подмосковье – это всегда новые рабочие места для жителей рядом с домом.

«Более 200 рабочих мест создано благодаря открытию гипермаркета в Наро-Фоминске», – отметил министр.

Ассортиментная матрица «Ленты» сформирована с учетом потребностей местных жителей и включает в себя порядка 20 тысяч наименований товаров.

«Наряду с товарами от уже знакомых производителей, а также собственных торговых марок сети покупателям будет предложена продукция более 50 местных производителей», – добавил Посаженников.