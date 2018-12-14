РИАМО - 14 дек. Делегация из Раменского района Подмосковья приняла участие в съезде, который провела в Москве Всероссийская общественная организация «Трудовая Доблесть России», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Присутствовали многочисленные делегации, представляющие различные территории страны: Алтай, Крым, Кавказ, Центральную Россию. На съезде присутствовали гости из Франции, Сирии и Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Среди делегаций из Подмосковья довольно многочисленной была раменская, в которой значительной по численности стала группа ветеранов сельского поселения Новохаритоновское. Большую роль в организации выезда ветеранов этого поселения сыграла лауреат государственной премии Алла Андреева, которая активно сотрудничает с ВОО «Трудовая доблесть России» и занимается общественной деятельностью.

Выступающие на съезде говорили о нравственном аспекте труда, который ощущался во всей полноте в советское время. Съезд принял резолюцию, которая содержит конкретные обращения к исполнительным органам власти, учреждениям и общественным организациям, связанные с повышением внимания к человеку труда и воспитанием молодежи в духе понимания высокой нравственности труда.

Как отмечается в материале, в Раменском районе до сих пор трудится Раиса Чернышева, которая прошла путь от ткачихи до заместителя директора комбината по работе с молодежью. В 16 лет она начала работать на комбинате, а в 25 лет получила свой первый орден. Раиса Ивановна – кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции, лауреат премии Ленинского комсомола Подмосковья, награждена знаком Центрального комитета ВЛКСМ «Трудовая доблесть» и бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».