РИАМО - 14 дек. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате наезда легкового автомобиля на фуру, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного ГИБДД.

«В 15:15 автомобиль Opel не справился с управлением на 91-м километре МКАД в районе Осташковского шоссе, наехал на фуру. В результате водитель Opel погиб, пассажир – ранен», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии выясняются, заключил собеседник.