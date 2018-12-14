РИАМО – 14 дек. Совет директоров Центробанка РФ в пятницу рассмотрел аргументы за сохранение и повышение ключевой ставки, сообщает Федеральное агентство новостей.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 7,75% годовых. Данная мера позволит предотвратить закрепление инфляции на высоком уровне. Согласно прогнозу Банка России, инфляция может составить 3,9–4,2% к концу 2018 года.

«На сегодняшнем заседании совет директоров детально рассматривал аргументы как за сохранение, так и за повышение ставки», – сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В регуляторе подчеркнули, что сохраняется неопределенность относительно реакции цен на предстоящее повышение НДС до 20%, повышение ключевой ставки позволит предотвратить закрепление инфляции.

Это уже второе повышение в текущем году. В сентябре 2018 года (впервые с 2014-го) регулятор принял решение о повышении. Ставка выросла до 7,5% годовых. Это произошло на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкций Запада.