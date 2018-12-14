РИАМО - 14 дек. Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» стартовал в столице, две трети его площадок расположены в спальных районах Москвы, сообщил в ходе открытия фестиваля на площади Славы в Кузьминках, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня открывается самый популярный, самый сказочный, самый массовый и самый светлый и яркий фестиваль «Путешествие в рождество». Приглашаю всех желающих, не пожалеете!», - сказал Собянин.

Он также сообщил, что в Кузьминках открылась своя собственная фестивальная площадка. Здесь будет проходить и Новый год, и День города, и другие городские праздники.

«Это новый культурный центр. Таких площадок в этом году мы собрали пять. В целом, фестивальные площадки все ближе и ближе перемешаются к людям. В этом году две трети из них будут проходить в спальных районах за пределами центра города», - сказал Собянин.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходиться в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать с 10:00 до 23:30 ежедневно.

Главные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.

В этом году на площадках появится более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Главной темой фестиваля в этом году стали сказки и любимые книги. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей. Необычно оформят и сами площадки.

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