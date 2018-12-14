РИАМО - 14 дек. Мещанский суд столицы 17 декабря огласит приговор Исляму Малекову, поднявшему на руки сотрудника Росгвардии в столичном метро, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Суд огласит приговор Малекову 17 декабря в 11:00», – сказал собеседник агентства.

Малеков 6 мая на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров ради шутки. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении сотрудника насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти.