РИАМО - 14 дек. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит температуру воды в батареях в связи с надвигающимися на Московский регион морозами, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ПАО «МОЭК» в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о возможном похолодании в Москве до минус 17 градусов в ночное время в рабочем режиме проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей», – говорится в сообщении.

Диспетчерское управление на протяжении всего отопительного сезона в оперативном режиме корректирует температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Так, его плановые значения при минус 5 градусах составляют 96 градусов в теплосети, при минус 15 – 125 градусов, при минус 22 – 130 градусов. Энергетики готовы к обеспечению надежного снабжения потребителей Московского региона теплом и горячей водой при любых изменениях температуры наружного воздуха.

ПАО «МОЭК» – единая теплоснабжающая организация Москвы. Компания и ее дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.