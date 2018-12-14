РИАМО - 14 дек. В Серпуховском районе Подмосковья утвердили генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) поселения Дашковское, согласно которым, мусорного полигона в поселении не будет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

13 декабря совет депутатов Серпуховского района утвердил генплан и правила землепользования и застройки территории сельского поселения Дашковское. Ранее депутаты отказывались принимать документы в связи с тем, что в районе деревни Верхнее Шахлово предполагались участки с видом разрешенного использования «для размещения предприятий по хранению и переработке мусора».

«Районными властями было направлено обращение в Главархитектуру Московской области, в котором предлагалось изменить вид использования земель. Мнение властей и жителей района было услышано, спорные участки земель отнесли к зоне многофункциональной общественно-деловой застройки», - отмечается в материале.

Как уточнила представитель Главархитектуры Марина Хромова, таким образом исключается возможность размещения на данных участках предприятий по сортировке и переработке мусора.

Глава Серпуховского района Игорь Ермаков отметил, что в представленных документах больше не предусмотрено участков, где можно было бы разместить мусорный полигон.