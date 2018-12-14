РИАМО - 14 дек. В Ленинском районе Подмосковья определили победителя районного конкурса «Педагог года 2018», им стал учитель литературы и немецкого языка Видновской гимназии Евгений Кунавин, говорится в сообщении пресс-службы районного главы.

В 2018 году участие в конкурсе приняли 12 педагогов. По итогам двух этапов в финал, который состоялся в Видновской школе №10, прошли четыре учителя. В этот день поздравить конкурсантов приехали глава Ленинского района Валерий Венцаль, представители депутатского корпуса, ученики и друзья преподавателей.

«Сегодня в сфере образования муниципалитета происходит много перемен: появляются и внедряются новые образовательные технологии, основанные на сочетании передовых научных идей и инновационной педагогической практики. За последние три года в районе было открыто шесть новых школьных зданий, мы практически ликвидировали вторую смену в образовательных учреждениях, что существенно помогло создать комфортные условия для наших детей и их педагогов», - сказал Венцаль.

Победителем районного конкурса «Педагог года 2018» по решению квалифицированного жюри стал учитель Видновской гимназии Евгений Кунавин. Ему вручили сертификат на 100 тысяч рублей, а победителям в номинациях – сертификаты на 75 тысяч рублей.