РИАМО - 14 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы в вечерний час пик пятницы, движение загружено на восемь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, традиционно плотное движение наблюдается на севере, северо-западе, юго-западе внешней стороны МКАД, на севере внутренней стороны МКАД, также пробки образовались на Третьем транспортном, Садовом кольцах.

Затруднения наблюдаются на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, на Ленинградском шоссе.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация улучшится только после 22 часов, когда пробки будут оцениваться в четыре балла. Восьмибалльные пробки сохранятся до 19 часов.

В Москве и Подмосковье в пятницу облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха днем – до минус 6 градусов.