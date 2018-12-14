РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. Коммунальщики устранили аварийную ситуацию на теплотрассе, из-за которой в многоквартирных домах на севере подмосковных Люберец отключили тепло и горячую воду, сообщается на официальной странице управляющей компании ОА «ЛГЖТ» в Instagram.

Ранее сообщалось, что в связи с аварийной ситуацией в северной части города Люберцы в ряде жилых домов ограничено тепло и горячее водоснабжение. На месте аварии работают несколько аварийных бригад. Отключение коснулось улиц Воинов-интернационалистов, Попова, Митрофанова, Гоголя, Толстого и Комсомольского проспекта.

«Уважаемые жители! Авария на северной стороне города Люберцы устранена. В данный момент система прогревается. В течение нескольких часов она наберет свою температуру, и в квартирах снова станет тепло», – отмечается в сообщении.