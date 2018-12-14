РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Ленинском районе задержали пятерых мошенников, которые обманным путем вымогали деньги у пенсионеров из Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

Следственное управление УМВД России по городскому округу Подольск 29 ноября 2018 года возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием ввели в заблуждение 81-летнюю пенсионерку и похитили у нее денежные средства в размере 400 тысяч рублей.

«Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Отдел уголовного розыска УМВД России по Ленинскому району Московской области установил, что к совершению указанных преступлений причастны пять граждан Российской Федерации, объединенные в устойчивую преступную группу для совершения преступлений с четким распределением ролей», – сказала Григорян.

Подольским городским судом 2 декабря 2018 года в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета совершения определенных действий. В настоящее время уголовные дела объединили в одно производство, проводятся следственные действия. В том числе направленные на установление всех потерпевших от действий подозреваемых.

Также в руки мошенников попала 81-летняя пенсионерка, у которой похитили 200 тысяч рублей по аналогичной схеме. Позже потерпевшая смогла опознать мошенника, которому передала деньги.

Пожилому мужчине 29 ноября 2018 года также поступил звонок якобы от его сына, который сообщил, что он сбил пешехода насмерть и ему требуются денежные средства в размере 600 тысяч рублей для урегулирования вопроса в правоохранительных органах. Перед тем как отдать деньги злоумышленникам, мужчина позвонил своему сыну и узнал, что с ним все в порядке. О мошенниках он сообщил в полицию.